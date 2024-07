Shipping, Gnv, ad Catani: "Ogni anno generiamo ricaduta sul territorio di 1,36 miliardi di euro"

"Con la sua attività d'impresa Gnv genera annualmente impatti diretti, indiretti e indotti pari a 1,36 miliardi di euro sull'economia italiana e i passeggeri che viaggiano a bordo delle nostre navi - 2,4 milioni nel 2023 - sono portatori di un valore aggiunto per l'industria del turismo che ammonta a oltre 800 milioni di euro". Così Matteo Catani, ad della compagnia di traghetti del gruppo Msc commenta il Rapporto di Comunità 2023, sintesi di una accurata analisi degli ultimi anni di attività e del legame esistente tra la compagnia e l'Italia, realizzata in collaborazione con Risposte Turismo, società indipendente di ricerca e consulenza.





In occasione dei 30 anni di operatività, la Compagnia ha infatti deciso di rendicontare i propri risultati con l'obiettivo di misurare l'impatto economico, ambientale e sociale sui territori in cui opera. Inoltre "Gnv ha la responsabilità di trasportare ogni anno sulle sue navi circa 7,4 miliardi di euro di controvalore di merci distribuite (pari allo 0,35% del pil nazionale) - aggiunge Catani - che a loro volta costituiscono un volano per i territori. Sommando i due dati emersi dal rapporto, possiamo quindi assumere che Gnv agisce come infrastruttura capace di generare scambi interni per circa 8,2 miliardi di euro per l'economia del nostro paese".





Gnv è presente oggi in 7 paesi nel mondo e negli ultimi anni ha accelerato il suo percorso di crescita, in Italia e all'estero, diventando la seconda compagnia di traghetti operante nel Mediterraneo, sia per tonnellaggio che per capacità di metri lineari trasportabili (terza al mondo per entrambe le categorie) e conquistando inoltre la vetta a livello mondiale nella capacità di letti disponibili in flotta. Il mercato principale per Gnv rimane però quello italiano, tanto che i principali servizi forniti dalla compagnia come i trasporti di passeggeri, veicoli e merci a livello nazionale valgono rispettivamente il 63%, 63% e 60% del totale.