Confindustria Genova: economia cresciuta nel primo semestre 2024

"Nel primo semestre 2024 le imprese genovesi, soprattutto dell'industria, hanno raggiunto risultati moderatamente positivi e in questo caso, rispetto all'ultimo semestre 2023, anche la manifattura ha dato un contributo importante a questo passo avanti, da cui il nome della nostra indagine". Giacomo Franceschini, responsabile del Centro Studi di Confindustria Genova, spiega così la scelta di titolare 'Un passo dopo l'altro', l'indagine congiunturale del primo semestre del 2024, che mostra una moderata espansione dell'attività economica delle aziende genovesi dopo i deludenti risultati dello scorso anno.

"Dal 'mare agitato' dello scorso report abbiamo fatto un passo avanti - sottolinea il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso (nella foto) - e questo è un fatto positivo perché ci pone a un livello superiore rispetto alla media italiana".

"Ovviamente ci sono ancora incertezze che aleggiano sull'economia - aggiunge Franceschini - che riguardano soprattutto la raccolta ordini verso l'estero, che è ancora in calo. Ma ci aspettiamo che nella seconda parte del semestre, nonostante tutti i fattori di incertezza, ci possa essere un altro passo avanti, quindi una moderata espansione dell'attività economica".

Alcuni settori, ovviamente, hanno performance inferiori rispetto alla crescita complessiva, c'è un po' di volatilità nel terziare avanzato, la metallmeccanica che in qualche modo traccia una differenza tra le piccole e medie le grandi imprese, che vanno un po' meglio a livello congiunturale.

"Il turismo continua ad andare bene, i flussi sono in calo, ma la spesa soprattutto per gli stranieri resta elevata - spiega Franceschini - quindi gli operatori vedono aumentare proprio il giro d'affari; il porto ha avuto una movimentazione in aumento, nonostante i ritardi delle navi per la situazione sui canali di Suez e Malacca. In generale possiamo dire che in tutta l'economia genovese registra un semestre positivo".

In questo quadro cresce l'occupazione, anche se a ritmi più moderati. "L'occupazione è sempre in aumento ma ora ha un ritmo molto più normale, fisiologico rispetto ai due anni precedenti, in linea con le tendenze che si vedono anche a livello nazionale - conclude Franceschini - per cui, anche in questo caso, abbiamo un buon risultato, in linea con quello che ci si aspettava".