Liguria, la Regione stanzia 256 milioni per edilizia sanitaria e macchinari diagnostici

Via libera della Giunta regionale alla documentazione per la stipula dell'Accordo di Programma sulle risorse destinate alla Liguria per 256 milioni, destinati sia ad interventi di edilizia sanitaria sia al rinnovo delle grandi apparecchiature per la diagnostica.

"Dopo l'approvazione, a giugno, dell'elenco degli interventi con il relativo quadro economico - spiega il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - abbiamo concluso e approvato oggi, nei tempi previsti, tutta la parte relativa ai complessi e articolati documenti di programmazione. Nelle prossime ore invieremo al ministero della Salute questo corposo fascicolo, comprensivo degli atti tecnici di tutte le aziende coinvolte e del Documento programmatico che definisce strategie e obiettivi generali e specifici degli investimenti".

Tra la programmazione 2020 e quella per il 2022 si tratta complessivamente di circa 256 milioni di cui circa 28 milioni destinati all'ammodernamento di apparecchiature e tecnologie medicali. È l'ultima tranches dei grandi investimenti in sanità per i prossimi anni, oltre alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che serviranno in particolare per la realizzazione della rete della Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali.

In particolare, dalla programmazione 2020 integrata con quella del 2022 sono destinati: Asl1 - 15.070.000, Asl2 - 15.100.000, Asl3 - 16.537.164 euro, Asl4 - 15.354.500,37 euro, Asl5 - 19.587.266,64 oltre all'integrazione finanziaria per il Felettino per oltre 63 milioni; • Policlinico San Martino - 68.999.600 euro, ospedale Galliera - 35.300.000 euro (compresa l'integrazione finanziaria per la realizzazione del nuovo Galliera), Istituto Gaslini - 6,5 milioni.