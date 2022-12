Liguria, la Regione ospite all'evento internazionale del mondo dell'audiovisivo Focus London. Sartori: "Entusiasmo degli operatori verso di noi"

La Liguria in vetrina a Londra. In occasione di Focus London, importante evento internazionale del mondo dell'audiovisivo, tenutosi nella capitale inglese il 6 e 7 dicembre, e promosso da enti come MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), MiC (Ministero della Cultura), Film Commission Italiane, Cinecittà e Associazione Produttori, la Regione si è presentata come destinazione ideale per tutte le stagioni, per quanto concerne turismo, investimenti e filming.

Tutti gli appuntamenti e gli eventi sono infatti stati realizzati grazie alla collaborazione tra Genova Liguria Film Commission, Agenzia InLiguria e Liguria International, con il 'sistema Liguria' che ha avuto occasione di presentarsi anche a un evento parallelo molto partecipato, organizzato con la collaborazione di Agenzia ICE (ente governativo incaricato di favorire il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri) e Enit (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), presso il Mercato Metropolitano di Londra.

L'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti, ha detto di aver incontrato diversi potenziali investitori, con questa che è stata l’occasione per presentare loro la capacità produttiva audiovisiva ligure, valorizzata al meglio dai bandi regionali dedicati: "La nostra comunità sarà in grado di esprimere tante potenzialità nei prossimi anni, anche grazie alle nuove risorse della programmazione comunitaria Por Fesr (Programmi operativi regionali finanziati con Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027”.

Ha parlato anche l'assessore al Turismo Augusto Sartori, che ha spiegato quanto sia importante oggi per la Liguria rafforzare i contatti con i mercati esteri, soprattutto quelli anglosassoni, perchè se da Francia, Germania e Svizzera, finita l'emergenza Covid, c'è stato un ritorno immediato di turisti, così non è stato con l'importante mercato anglosassone: "Abbiamo però riscontrato un grande entusiasmo da parte degli operatori nei confronti dell’Italia in generale e della Liguria in particolare. Alcuni di loro verranno a trovarci a breve, in occasione del prossimo Discover Italy a Sestri Levante”.

Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission, ha evidenziato come la missione ‘Liguria In London: Nice to Meet you’ si sia conclusa con successo, con Focus London che è stata l'occasione per presentare le location e i servizi liguri alle più importanti produzioni internazionali: "Si è trattato di un proficuo momento di valorizzazione della nostra Regione che ci ha visto collaborare, ancora una volta, con il comparto turistico e lo sviluppo economico, a riprova di quanto l’audiovisivo possa dare un forte slancio all’attrazione verso la nostra Liguria".