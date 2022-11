Genova, proiezione speciale de "L'Ombra di Caravaggio" al cinema America: ospiti il rapper Tedua e lo storico dell'arte Giacomo Montanari

Il rapper Tedua è Cecco nel nuovo film di Michele Placido "L'Ombra di Caravaggio". Venerdì è stata fatta una proiezione speciale dove Tedua era ospite assieme allo storico d'arte Giacomo Montanari al Cinema America di Genova. La Sala era tutta esaurita per la visione del film che lo stesso artista considera "non un mattone", ma che anzi deve far tornare i giovani a ripopolare la sale cinematografiche. Caravaggio è interpretato da Riccardo Scamarcio e l'Ombra del titolo è una spia del Vaticano che dovrà cercare di capire se il pittore merita la grazia dato che ha appena commesso un omicidio in un duello. Il personaggio di Tedua "Cecco" è modello, amico e anche amante di Caravaggio: "a quei tempi non era tabù se non per la Chiesa" dice Tedua ai nostri microfoni. Poi sottolinea come l'artista del 600 in questo film sia fatto vedere come una "Rockstar, sicuramente i vizi e le virtù esistono da sempre e Caravaggio ne era ricco". Infine la reazione dopo aver ricevuto la notizia di essere stato scelto per questo ruolo: "Un fulmine a ciel sereno nel senso buono del termine".