Liguria, la Regione investirà 22 milioni nell'edilizia residenziale: miglioramento dell'efficienza energetico per edifici esistenti e nuovi

La Regione Liguria investirà oltre 22 milioni nell'edilizia residenziale pubblica per recuperare gli alloggi esistenti e crearne di nuovi migliorando l'efficienza energetica degli edifici. Lo annuncia l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola in una nota sulla programmazione del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc). "Stanziamo risorse importanti per proseguire nel grande lavoro fatto negli ultimi anni in campo di edilizia pubblica, che ha reso la Liguria una Regione all'avanguardia in questo settore" interviene Scajola.





Nel dettaglio verranno realizzati 22 interventi, per un costo complessivo superiore ai 28 milioni di euro considerando le risorse già a disposizione, suddivisi tra le aziende regionali territoriali per l'edilizia (Arte) di Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Ad Arte Imperia andranno 4 milioni e 200mila euro per sette progetti, ad Arte Savona 4 milioni e 200mila euro per quattro progetti, ad Arte Genova 9 milioni e 550mila per sei progetti e ad Arte La Spezia 4 milioni e 200mila euro per cinque progetti.