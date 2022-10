Liguria, la classifica della criminalità: reati denunciati in aumento in tutte le province

L'annuale classifica del quotidiano "Il Sole 24 Ore" sulla criminalità nelle province italiane regala uno scenario non idilliaco per la Liguria: da Levante a Ponente le denunce per reati di vario genere aumentano rispetto all'anno precedente. La graduatoria di quest'anno si basa sui dati raccolti nell'anno solare 2021: il calcolo è fatto su una media di 100mila abitanti.

A Genova, nel 2020 (e dunque nella classifica pubblicata 12 mesi fa), erano state raccolte 3787 denuce ogni 100mila abitanti; nella graduatoria di quest'anno (reati 2021) il numero sale a 4183: un dato che la porta, nonostante l'aumento, a retrocedere dal decimo all'undicesimo posto in graduatoria. Nella top 10 troviamo, invece, Imperia: 4755 i reati denunciati nel 2021, 800 in più dell'anno prima: la provincia più a Ponente è sesta in classifica, un anno fa era ottava. Sempre a Ponente ecco Savona: dodicesima nella classifica di quest'anno con 4043 denunce, un anno fa era sedicesima e i reati posti all'attenzione delle autorità circa 540 in meno. Chiude La Spezia: 32^ nella graduatoria 2021, 23^ quest'oggi: le denunce sono state 3541, circa 490 in più di dodici mesi fa.

A livello nazionale primeggia Milano: circa 6mila le denunce ogni 100mila abitanti nel capoluogo lombardo, mentre Oristano, con meno di 1600 denunce per 100mila abitanti, risulta la provincia meno "criminale".