Liguria, l'imprenditore genovese Aldo Arecco è il nuovo presidente di Confapi

Aldo Arecco, noto imprenditore genovese, titolare di Macchine edili Repetto, è il nuovo presidente di Confapi Liguria. La nomina del nuovo presidente è stata formalizzata in occasione dell’assemblea di Villa Bombrini a Cornigliano dell’associazione in cui si è focalizzata l’attenzione sugli obiettivi dell’associazione, le prospettive di sviluppo e proposte per affrontare un momento di grande difficoltà economica per le imprese.

Nell’introduzione del direttore Davide Falteri la presentazione degli obiettivi futuri dell’associazione, delle attività svolte durante l’anno ed una riflessione sull’importanza dell’associazione: “Per rappresentare il mondo delle imprese in questo momento di difficoltà economica per il paese, di crisi energetica, di instabilità generale è richiesto sempre di più il contributo di tutte le categorie economiche per favorire la ricerca di soluzioni e l’uscita dalla crisi. Come Confapi ci siamo per dare il nostro contributo”.

Il presidente di ANIEM (settore costruzioni di Confapi) Fortunato Capogreco haha messo in chiaro la battaglia portata avanti da Confapi Liguria in questi mesi sulle problematiche del superbonus che ha messo in grande difficoltà il settore dell’edilizia: “Siamo stati come associazione al fianco delle imprese in questi mesi difficilissimi. La nostra battaglia prosegue”.