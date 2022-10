Liguria, in metà dei Comuni non c'è uno sportello bancario

Sono circa 114mila le persone che risiedono in comuni della Liguria sprovvisti di sportelli bancari, di cui oltre il 40% sono privati dell'accesso ai servizi bancari in un arco temporale che va dal 2015 al 2021. E su un totale di 234 comuni liguri, oltre la metà (125) non ha sportelli bancari sul proprio territorio, mentre in 38 comuni (oltre il 16% del totale) è presente un solo sportello.

Emerge dal report della First Cisl attraverso l'Osservatorio sulla desertificazione bancaria: "La rilevanza che il fenomeno della desertificazione bancaria, in termini di abbandono dei territori e conseguentemente di forte rischio sulla tenuta dei livelli occupazionali e sociali - spiegano Fabrizio Mattioli (segretario generale First Cisl Liguria) e Matteo Muzio (segretario responsabile First Cisl Carige) -, non può che andare inevitabilmente a intrecciarsi con la delicatezza e la particolarità del momento storico che vedrà, alla fine di novembre, Banca Carige integrarsi in Bper Banca. A fronte di ciò diventa sempre più necessaria, nel breve così come nel lungo periodo della realtà Bper, la presenza di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio regionale e la valorizzazione in Liguria di strutture di sede adeguate da un punto di vista numerico, sia in termini di lavorazioni che di personale"