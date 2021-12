Liguria, il consiglio regionale prosegue a oltranza sulle sponsorizzazione delle squadre di Serie A

di Alessandro Bacci

"Smettetela di fare questo teatrino" l'appello di Vaccarezza. "E' una forzatura istituzionale per un provvedimento non urgente" interviene Garibaldi

Va avanti ad oltranza la discussione in Consiglio regionale sul disegno di legge di maggioranza che mira a impegnare la Regione a investire 210 mila euro per "promuovere i prodotti tipici attraverso le società sportive professionistiche" come le squadre di calcio Genoa, Sampdoria o Spezia. Lo ha deciso il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei dopo una riunione dell'ufficio di presidenza. Due Consigli regionali e oltre 14 ore di discussione non sono bastate a trovare un accordo tra maggioranza e opposizione, che continua a fare ostruzionismo contro il provvedimento. La seduta odierna sarebbe dovuta terminare alle 18, ma l'assessore Marco Scajola in rappresentanza della Giunta ha confermato l'urgenza di approvare la proposta.

"E' una forzatura istituzionale per un provvedimento non urgente, il presidente Toti che lo propone non è nemmeno in aula", è intervenuto il capogruppo Pd-Articolo Uno Luca Garibaldi. "La fretta del presidente Toti non è una categoria giuridica, questo provvedimento non ha alcuna urgenza. - ha attaccato il capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa) - C'è qualcosa che deve succedere in occasione del derby di Genova (10 dicembre, ndr)? C'è il rischio che a dicembre paghiamo 210 mila euro per una fotografia di Toti con Ferrero e Zangrillo?". Il consigliere Sergio Rossetti (Pd-Articolo) ha persino avanzato la proposta di votare un ordine del giorno per "rinviare il derby di Genova".

Il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei ha ribadito che "la richiesta di proseguire i lavori è stata condivisa da più capigruppo, non solo di maggioranza. La Giunta ha ampiamente parlato sul provvedimento, sono intervenuti il vicepresidente della Regione Alessandro Piana e l'assessore Gianni Berrino a più riprese". L'assessore Berrino ha ricordato alle opposizioni "la differenza tra promozione e sponsorizzazioni". "Smettetela di fare questo teatrino. - è stato l'appello del capogruppo Angelo Vaccarezza (Lista Toti Liguria) contro l'ostruzionismo dell'opposizione - Levate tempo all'aula di affrontare dell'altro, dite sempre la stessa cosa per far perdere tempo, fate interventi nel merito". Il consigliere Sandro Garibaldi (Lega) ha chiesto al presidente Medusei di "far rispettare il regolamento e i tempi degli interventi, perché la minoranza sta esagerando".