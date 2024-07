Liguria, il centro regionale ai donatori: "Servono sangue e plasma"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il centro regionale sangue rilancia l'appello a donare sangue e plasma, in particolare nel periodo estivo e prima delle vacanze. Il cosiddetto 'meteo del sangue', uno strumento messo a punto per monitorare i gruppi rispetto ai quali c'è una maggiore necessità del contributo di donatori, rileva infatti una carenza di alcuni gruppi sanguigni, in particolare B- e AB+.

"Se da un punto di vista quantitativo generale la Regione è autosufficiente - spiega Vanessa Agostini, direttore della struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali - abbiamo alcuni gruppi sanguigni che stanno iniziando a mancare. Per questo invitiamo i donatori di questi gruppi a prenotare, chiamando le unità di raccolta associative e i servizi trasfusionali per programmare la donazione nel periodo estivo".

Un altro appello riguarda la donazione di plasma, fondamentale per ottenere medicinali plasmaderivati. "Regione Liguria ha grande utilizzo di terapia trasfusionale piastrinica - aggiunge Agostini - per l'esistenza di un polo ematologico importante. Invitiamo i donatori a presentarsi anche il mercoledì e giovedì, che sono i due giorni che aiutano di più per la produzione di questo emocomponente".