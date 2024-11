Liguria, giunta regionale: Rosso (FdI) "Squadra di persone competenti", Natale (Pd) "Manca assessore a porto ed economia mare"

"Auguro buon lavoro agli assessori e a tutta la squadra del presidente Marco Bucci e in particolare a Simona Ferro e Luca Lombardi che rappresentano Fratelli d'Italia nella Giunta. La nuova Giunta regionale avrà l'onere di proseguire il buon lavoro svolto nelle ultime due legislature e, soprattutto, dovrà fornire risposte ai liguri, lavorando su quegli aspetti che necessitano di interventi concreti per il bene della Liguria e dei liguri". Così in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Matteo Rosso.

"A partire dalla Sanità, che sarà guidata da Massimo Nicolò, stimato medico e già vicesindaco, che sarà coadiuvato da un team di professionisti composto da medici e manager - conclude Rosso -. Da medico e cittadino, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, sono certo che ci siano tutti i presupposti per fare bene per la nostra Liguria".

Non usa gli stessi toni Davide Natale, segretario regionale del Pd: "In una giunta dove c'è l'assessore all'emigrazione e all'immigrazione, dove si pensa di governare la sanità con fantasiose strutture e sovrastrutture campate in aria, manca l'assessore allo sviluppo economico, alla portualità, alla logistica, alla blu economy. Quello che è il settore principale e fondamentale per lo sviluppo e il rilancio dell'economia della Liguria Bucci ha pensato bene di relegarlo in cantina".

"Un chiaro segno di quali siano le priorità di questo centrodestra che pensa di affidare lo sviluppo economico e il porto non a un assessore, ma a un consigliere delegato che di fatto ad oggi non esiste se non nella fantasia di Bucci - conclude Natale -. Una scelta discutibile, ma che evidenzia come questa Giunta sia lontana dai bisogni della Liguria e della sua economia".