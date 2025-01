Liguria: Fratelli d'Italia, nominati quattro vice coordinatori regionali

Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza in Liguria con la nomina di quattro nuovi vice coordinatori regionali che affiancheranno Matteo Rosso, attuale coordinatore regionale del partito. L'annuncio è stato dato dallo stesso Rosso, che ha sottolineato come le nuove nomine siano un passo importante per consolidare la crescita del partito nella regione.

I nuovi vice coordinatori – Il ruolo di vice coordinatori regionali sarà ricoperto dal Sen. Gianni Berrino, l’On. Maria Grazia Frijia, l’ex assessore al Turismo in Regione Liguria Augusto Sartori e Claudio Cavallo, attuale coordinatore provinciale di Savona. Questi nomi sono stati scelti per rispondere alla necessità di una presenza più capillare del partito sul territorio ligure, dai grandi centri urbani fino ai piccoli comuni.

Il ritorno di Augusto Sartori – Un'importante novità riguarda la nomina di Augusto Sartori, ex assessore regionale al Turismo, che torna sulla scena politica ligure dopo un periodo di assenza. Sartori, che ha accettato con gratitudine l'incarico, ha dichiarato: "I quattro coordinatori avranno il compito di fungere da cinghia di trasmissione tra enti e territori, garantendo continuità ai risultati ottenuti negli anni e favorendo un radicamento capillare del partito in tutta la regione."

Un nuovo capitolo per Fratelli d’Italia – L’On. Matteo Rosso, coordinatore regionale, ha sottolineato come le nomine siano il frutto di una riflessione sulla crescita del partito in Liguria. "In accordo con l’On. Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione, ho nominato questi quattro vice coordinatori per rafforzare ulteriormente Fratelli d’Italia in Liguria", ha dichiarato Rosso. "Auguro loro buon lavoro e sono certo che contribuiranno in modo decisivo all’espansione del partito nella nostra regione."

Radicamento sul territorio – Un altro obiettivo che i nuovi vice coordinatori si prefiggono è l’espansione di Fratelli d’Italia anche nei piccoli comuni, dove il partito intende essere maggiormente presente e attivo. “Non basta concentrarsi solo nelle città maggiori, ma bisogna lavorare su tutto il territorio”, ha aggiunto Sartori.

