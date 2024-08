Liguria, ferrovie: treno speciale per Torta Fieschi e Sori Solidale

In occasione della Torta dei Fieschi e di Sori Solidale Trenitalia organizzerà un treno speciale. In aggiunta alla circolazione ordinaria verrà allestito un treno storico composto da locomotiva elettrica, cinque carrozze "Centoporte" e bagagliaio per un totale di 350 posti a sedere. Il treno partirà da Brignole alle 18:56 e arriverà a Lavagna alle 20:05 con fermate intermedie a Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli e Chiavari. Il treno poi farà il percorso inverso, con le stesse fermate intermedie, partendo da Lavagna alle 00:31 e fermando la sua corsa a Brignole alle 01:40. "Ringrazio Trenitalia perché, anche quest'anno in occasione della Torta dei Fieschi di Lavagna e di Sori Solidale due eventi molto importanti per il Levante della nostra regione, abbiamo chiesto ed ottenuto la modifica degli orari per incentivare le persone ad usare il treno per recarsi nelle due località: si tratta di modifiche studiate appositamente per consentire di assistere alle due manifestazioni in assoluta tranquillità" ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Intanto tutto è pronto a Lavagna. Alessandro Assolino 31enne di Lavagna sarà lo sposo principe Opizzo Fieschi e Sara Benassi, 29 anni, impersonerà la sposa Bianca de Bianchi. Questi i personaggi principali della 74 esima edizione della Torta dei Fieschi di Lavagna che vedrà il 13 agosto l'annuncio delle nozze e l'addio al celibato a San Salvatore di Cogorno mentre il culmine dell'evento si terrà la sera del 14 agosto con la gigantesca torta in piazza a Lavagna. Per ottenere un assaggio della torta basterà acquistare per 2,5 euro un biglietto con un nome maschile o femminile e poi cercare l'omonimo tra le migliaia di persone che parteciperanno all'evento .