Liguria, ferrovie: dal 9 giugno scatta l'orario estivo

Da domenica 9 giugno partirà la nuova offerta ferroviaria estiva in Liguria con nuove destinazioni, un aumento dei collegamenti regionali e dei servizi lungo le riviere, maggiori opportunità grazie alle linee intermodali per raggiungere le località turistiche. Lo comunica il polo passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato. I nuovi collegamenti, programmati in accordo e finanziati da Regione Liguria, potenzieranno i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona-Ventimiglia e ritorno in tutto il periodo estivo fino al 15-16 settembre. Implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova per Sestri Levante nei fine settimana e nei giorni festivi e per Savona il sabato. Inoltre, sempre a partire dal 9 giugno, nove collegamenti 5 Terre Express prolungheranno le corse nella tratta da Levanto a Sestri Levante. Diciannove collegamenti regionali sulla linea Savona-Sestri Levante ritorneranno per tutta l'estate a fermare a Genova Vesima.

Crescerà l'offerta intermodale, con 93 collegamenti al giorno per Lerici e fino a 135 per Porto Venere di recente attivazione. Acquistando il biglietto treno+bus in un'unica soluzione sarà possibile raggiungere, da qualsiasi località italiana, le località del Golfo dei Poeti, viaggiando con il treno fino alla Spezia Centrale e proseguendo con i bus nell'ultima parte del viaggio.

Novità di quest'anno per il San Fruttuoso Link, il servizio treno più battello, con i nuovi collegamenti che consentiranno la partenza anche dal porticciolo di Recco e che raggiungeranno in circa 45 minuti la Baia di San Fruttuoso, con fermata intermedia nella località di Punta Chiappa.