Liguria: ferrovia storica Cuneo-Ventimiglia, bilaterale Italia-Francia al G7 di Milano

Il G7 dei Trasporti di Milano è l'occasione per sottoscrivere la nuova Convenzione per la ferrovia Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia ferma dagli Anni Settanta. Quest'ultima regola la gestione della linea ferroviaria internazionale che unisce il capoluogo di provincia piemontese con la città di frontiera passando in territorio francese. Il bilaterale tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l'omologo francese Patrice Vegriete si aggiunge a quelli previsti con i ministri di Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

Nel corso della seduta della mattinata a Palazzo Reale Salvini ha detto che "troppi no frenano lo sviluppo". "Per ogni opera pubblica - ha spiegato - in Italia spunta qualche comitato del No. Per questo, negli ultimi anni è stato difficile investire". A suo dire "i comitati del no ritengono le nuove infrastrutture inutili, obsolete e dannose per l'ambiente". "E il giudizio - aggiunge il ministro - non cambia nemmeno per infrastrutture strategiche come la Tav o il ponte sullo stretto di Messina che invece avranno effetti positivi a cascata".