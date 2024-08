Liguria, elezioni: Vannacci sta per lanciare il suo partito e non raccoglie l'invito di Forza Nuova a candidarsi presidente

"A Salvini voglio bene, ma la Lega non la vota più nessuno. Con Roberto Vannacci stiamo pensando al dopo. Tutto può succedere. E soprattutto chiedetevi una cosa: perché il mio amico generale non vuole prendere la tessera del Carroccio? Se ne vedranno delle belle”. Così al Foglio Umberto Fusco, ex senatore, organizzatore della due giorni che il 19 e il 20 settembre si svolgerà a Viterbo e che potrebbe essere la Pontida del generale, nato alla Spezia ed eletto europarlamentare nel collegio comprensivo della Liguria. Nei giorni scorsi, Vannacci non ha fornito riscontro positivo all'invito di Forza Nuova, arrivato dallo stesso leader nazionale Roberto Fiore, a candidarsi alla presidenza della Regione Liguria. Segno implicito che il generale punta più in alto.

“Ci sarà un palco di sedici metri - dice Fusco - e ho già predisposto mille sedie. Le adesioni continuano ad arrivare: sono tutti leghisti o ex, soprattutto parlamentari della passata legislatura, ma non solo”. Vannacci e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a Viterbo ha preso il 42,5%, potrebbero incontrarsi il 3 settembre, in occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa, patrona del capolugo della Tuscia. Ma l'ex capo della Folgore potrebbe diventare un pericoloso avversario "da destra" sia di Salvini che della stessa premier.

Fusco non si trattiene: “Il movimento ‘Noi con Vannacci’ sta raccogliendo adesioni in tutta Italia: la gente, delusa dalla gestione dei colonnelli di Salvini, vuole e vota lui, non la Lega. Ci chiamano da tutto il centro Italia e soprattutto dal sud”. Infine una conclusione ambigua: "Il movimento di Vannacci si presenterà alle amministrative? E’ prematuro, vediamo: di sicuro la Lega non funziona più. Siamo solo all’inizio: ci divertiremo".