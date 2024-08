Liguria, elezioni: Toti, blitz a Roma dai leader del centrodestra. "Rixi candidato? Capisco i suoi dubbi"

L'ex governatore della Liguria Giovanni Toti è a Roma. Tra gli incontri programmati, secondo quanto si apprende, quello con il segretario della Lega, Matteo Salvini, e con il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, oltre al faccia a faccia con Maurizio Lupi, leader del partito "Noi Moderati" di cui Toti è presidente del consiglio nazionale. Alle 16 vedrà il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri e alle 19 il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

RIXI - Su Rixi candidato, "L'obiettivo intanto sarebbe dirlo a Rixi. Come sapete, ho la massima stima di Edoardo. Abbiamo cominciato l'avventura insieme in Regione e sta facendo uno straordinario lavoro per il territorio come viceministro per le Infrastrutture. Ha molti impegni e cose da fare anche in Liguria con il ruolo che ha attualmente. Capisco i suoi dubbi e le sue perplessità".

FUTURO POLITICO - "Dopo Roma, farò qualche giorno in famiglia a fare le ferie e non ovviamente chiuso nel giardino di casa. Sul mio futuro politico non lo so. Vediamo se ci sarà un futuro politico". Poi rivolgendosi ai cronisti, aggiunge scherzando: "O potrei venire a lavorare in un'agenzia di stampa.."

FORZA ITALIA - "È tanto bello tornare a Roma, è bello incontrare tanti amici, alcuni dei quali mi sono stati particolarmente vicini, oltre al gruppo di Noi moderati che sono amici fraterni. Poi c'è la Lega di Matteo Salvini, gli stessi Fratelli d'Italia e nel pomeriggio, a differenza di quello che qualcuno dice, incontrerò anche Forza Italia a cui voglio bene. Alle 16 vedrò Maurizio Gasparri".

SOLIDARIETA' - "No, non mi sono sentito abbandonato (da una parte del centrodestra, ndr). Non ho la sindrome dell'abbandono e sto benissimo anche da solo. Poi c'è chi ha una sensazione più spiccata e l'ha fatta sentire e chi magari mastica meno questi temi". Così Toti, a Roma dopo aver incontrato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, nella sede del gruppo a Montecitorio.



INCHIESTA - Quanto all'inchiesta, Toti osserva: "Non lo so, capisco la concatenazione delle accuse della procura, francamente non ne condivido nemmeno una".

IMMUNITA' - "Io credo che le immunita' della politica siano calate oltre ogni limite. Seguendo un certo populismo e giustizialismo si ritiene che chi fa politica abbia privilegi in sé ma in realtà sono privilegi del potere popolare che li rappresenta. Credo quindi non solo che servirebbe un allargamento delle immunità, dai parlamentari ai ministri, ma questo vale anche per sindaci e governatori come del resto la nostra divisione dei poteri e la nostra legislazione prevedevano prima di Mani pulite".