Liguria, elezioni, Schlein (Pd): "Bene M5s, passo avanti significativo"

"Sono felice delle dichiarazioni del Movimento 5 stelle, un passo avanti significativo": a dirlo è Elly Schlein, segretaria Pd, commentando la scelta di Andrea Orlando candidato alla presidenza della Regione Liguria, con il via libera di Giuseppe Conte. L'ha fatto arrivando oggi a Pesaro alla festa dell'Unità Marche. "Continuiamo in queste ore il confronto anche con altre forze politiche che vorranno, speriamo, costruite una coalizione che sia competitiva e vincente per la Liguria, così come abbiamo fatto per l'Emilia Romagna attorno alla candidatura di Michele De Pascale e anche per l'Umbria con la candidatura di Stefania Proietti sindaca di Assisi", ha aggiunto Schlein. "Siamo al lavoro in tutti i territori per costruire delle offerte convincenti per tutti i cittadini e le cittadine", ha sottolineato la segretaria Dem.