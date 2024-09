Liguria, elezioni, Rixi: "Lega non rivendica presidente, il territorio ha bisogno di tutti e non sia sacrificato alle diatribe nazionali"

"Sarà una campagna elettorale strana e credo sia giusto interessare le amministrazioni locali, per un progetto finalizzato a fare qualcosa. Noi non ci muoviamo con livore e odio di schieramento, vogliamo aiutare un territorio afflitto da decenni di isolamento. Non vedo grandi problemi nel centrodestra, vedo tensioni nel centrosinistra. E' evidente che il trauma ligure è stato pesante e questo fa si che ci sia necessità di fare il meglio. La giunta uscente ha lavorato bene, lo dicono anche sindaci di centrosinistra". Così Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, in margine alla presentazione del Nautico.

"Continuo a ritenere che in questa fase di transizione un candidato civico sul centrodestra dimostri come il centrodestra sia a disposizione del territorio" e che "non vuole mantenere il potere chissà per quale fine ma per fare cose utili che fino a oggi non si sono riuscite a fare".

"E' sempre stato il metodo con cui quando eravamo prima forza in Liguria come Lega abbiamo fatto le scelte - ha ricordato Rixi - il sindaco di Genova non è stato scelto perché era tesserato della Lega ma perché è un uomo del fare" così come "il sindaco della Spezia". Secondo Rixi "la scelta dev'essere essere fatta così. Non dico che farò una battaglia ideologica contro il centrosinistra, ma dico che sui problemi ho bisogno di soluzioni. Sto cercando in tutti i modi di far capire che questa regione ha bisogno di continuità a livello istituzionale all'interno di una coalizione che è aperta, ma le scelte devono essere condivise".

"Per me il candidato si può scegliere questa settimana, se danno a me il pallino ma la Lega non è il primo partito e non rivendica il presdidente. Credo che il territorio abbia bisogno dell'aiuto di tutti. Il centrosinistra è partito col piede sbagliato, contro qualcuno e non per il territorio. Io sono disposto a mettermi in gioco e rafforzare alleanza. Mi preoccupano le guerre sante, l'idea che il governo Meloni si decida in Liguria. La nostra Regione non può essere sacrificata a livello nazioale, deve essere considerata fuori dalle diatribe nazionali".