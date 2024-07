Liguria, elezioni, Pastorino (Lc): "Ermini problema risolto, ottima mossa di Orlando"

"Il problema è stato risolto, Ermini avrebbe potuto farlo precedentemente, non l'ha fatto, ma oggi sì anche perché sono intervenuti Orlando e c'è stato un dibattito nella coalizione, mi sembra che sia un fatto positivo". Così il capogruppo di Linea Condivisa nel Consiglio regionale della Liguria Gianni Pastorino commenta la decisione di David Ermini di lasciare la direzione nazionale del Pd a seguito delle polemiche per la sua nomina a presidente della holding del Gruppo Spinelli, l'imprenditore portuale agli arresti domiciliari al centro dell'inchiesta per corruzione in Liguria, che ha portato alle dimissioni del presidente della Regione Giovanni Toti.

"La coalizione non si deve rompere, noi non siamo Sansa, il caso Ermini doveva essere affrontato, però non è così che si rompono le coalizioni, - ribadisce Pastorino - se ogni volta rompiamo la coalizione vorrebbe dire che non siamo nemmeno capaci di stare insieme perché non si sa risolvere i problemi. Bene così, il problema è risolto, Linea Condivisa ha chiesto che si risolvesse, il fatto che si sia risolto e che Orlando abbia fatto un'ottima mossa è positivo, è estremamente positivo, penso che i problemi ci siano ma la coalizione deve essere in grado di risolverli".