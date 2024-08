Liguria, elezioni: Lauro in pista ma ancora senza simbolo, un sondaggio del comitato Toti lancia Cavo, Scajola e Piciocchi

Lilli Lauro, consigliere regionale uscente eletta nella Lista Toti, scatta in anticipo e campeggia già sui manifesti elettorali. Dai 12 x 6 comparsi in città e nel Levante manca però il simbolo del partito per cui la Lauro correrà. Circostanza notata da molti e destinata ad accrescere la curiosità, finora non dissipata dalla diretta interessata, sulla lista per la quale correrà la Lauro, campionessa riconosciuta di preferenze.

Sempre nell'ambito del centrodestra, ha preso a circolare vorticosamente tra i consiglieri uscenti e gli aspiranti l'esito di un sondaggio, svolto da un'importante società specializzata per conto del Comitato Toti, sulla sfida con Andrea Orlando in relazione al possibile candidato del centrodestra, su nomi da cui peraltro manca Carlo Bagnasco, figura esplicitamente indicata da Antonio Tajani. Sia pure in presenza di una importante percentuale di indecisi, che sfiorerebbe il 40% del totale, la partita sarebbe apertissima e i candidati più efficaci sarebbero Ilaria Cavo (52,3%) e Marco Scajola (52,1%), seguiti da Edoardo Rixi, Giacomo Giampedrone e Pietro Piciocchi.