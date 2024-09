Liguria, elezioni, Brunetto (Lega): "Non mi ricandido per motivi personali, potrei fare ancora politica in altra veste"

Brunello Brunetto, consigliere regionale uscente della Lega, si chiama fuori dalla prossima campagna elettorale per le regionali. "Ho deciso - annuncia - di non ricandidarmi alle prossime Regionali. Pur ritenendo estremamente interessante l’esperienza vissuta come Consigliere Regionale e come Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale dal 2020 ad oggi, dopo non poche riflessioni preferisco, per motivi personali, non partecipare alla competizione elettorale di ottobre".

"Ringrazio sentitamente i 3.733 Cittadini Savonesi che mi hanno votato e tutti coloro con i quali ho avuto il piacere di condividere l’esperienza. Al momento non escludo, comunque, di poter dare, nel breve o nel medio periodo, il mio contributo alla Politica in altra veste. Oggi auguro buona Campagna Elettorale ai Candidati, sperando che la stessa sia all’insegna della correttezza e del reciproco rispetto".

Brunetto fa un puntiglioso bilancio della sua attività nella precedente legislatura: "Sono certo di aver dato un importante contributo ai lavori di Regione Liguria in questa Legislatura, grazie a: Presenze in Consiglio regionale 100%, Presenze in Commissione Salute e Sicurezza sociale 100%, Presenze in Commissione Territorio e Ambiente adeguate, Atti di sindacato e indirizzo come primo firmatario, totale 68: 34 ordini del giorno, 3 mozioni, 1 risoluzione, 2 interrogazioni a risposta in aula, 26 interrogazioni a risposta immediata, 2 interrogazioni a risposta scritta; Atti di sindacato e indirizzo come cofirmatario, totale 317: 13 proposte di deliberazione, 178 ordini del giorno, 14 mozioni, 5 interrogazioni a risposta in aula, 96 interrogazioni a risposta immediata, 9 interrogazioni a risposta scritta, 2 interpellanze, Atti di sindacato e indirizzo, totale 385 su 3531: 13 proposte di deliberazione su 107, 212 ordini del giorno su 1259, 17 mozioni su 112, 1 risoluzione su 22, 7 interrogazioni a risposta in aula su 259, 112 interrogazioni a risposta immediata su 1473, 11 interrogazioni a risposta scritta su 151, 2 interpellanze su 148. Sono, inoltre, stato firmatario di 17 proposte di legge (su 115): di cui cinque diventate Legge Regionale (L.R. Endometriosi, L.R. Modifiche Ordinamento della professione di Guida Alpina, L.R. Assistenza sanitaria per persone senza fissa dimora, L.R. commercializzazione tartufi e valorizzazione ecosistemi tartufigeni in Liguria, L.R. Proroga graduatorie servizio sanitario regionale), I Comuni visitati in Provincia di Savona sono stati 45 su 69, incontrando, in ognuno, l’Amministrazione ed i rappresentanti del mondo sanitario, sociale, sportivo e di tutte le categorie. A ciò si aggiunge il costruttivo e quotidiano dialogo con Alisa e le sue varie articolazioni e con le Aziende Sanitarie o ospedaliere della Liguria, con visite e sopralluoghi in ognuna di esse. Sono stato inoltre invitato, in qualità di relatore, a decine di eventi".