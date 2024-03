Liguria, depositi chimici, Toti: "Non possono andare nel Porto petrolio, lo spazio serve a Eni"

"Sui depositi chimici si fa speculazione. Se qualcuno ha ipotesi diverse che non è l'opzione zero bene. Se non si fanno le cose non si va avanti. Bucci si è preso la responsabilità dopo tanti sindaci che non se ne sono mai occupati. Lui ha fatto una scelta e noi lo accompagneremo in questo. I depositi chimici non possono andare nel Porto petrolio, Eni garantisce su la sufficienza energetica e scarica gas combustile e petroliere. Quindi quello spazio lo usa per fare quello che è votato a fare. Se non c’è criterio della fattibilità allora vale tutto". Così il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti a Telenord.