Liguria, depositi chimici: “Ponte Somalia è la scelta più giusta e sicura, la giunta regionale appoggia il Comune”

"Le alternative per i deposti a Ponte Somalia non devono chiederle gli uffici tecnici di regione. I chiarimenti richiesti sono corretti e fanno parte del percorso. La pianificazione urbanistica portuale e cittadina spettano a Comune e Autorità Portuale e per quanto riguarda l’amministrazione regionale, riteniamo che fin quando non ci sarà una pronuncia di via in modo negativo, cosa che non auspico, la localizzazione scelta dal porto é quella più coerente e sicura, senza rinunciare al lavoro portuale importante . Quindi il Comune andrà avanti in quella direzione e avrà l’appoggio della giunta regionale incondizionato, ma è chiaro che il giudizio tecnico spetta alla commissione in via nazionale e lo aspettiamo e speriamo anche con qualche sollecitudine". Continua Toti: "Il comune è stato chiaro, i depositi si sposteranno nella nuova collocazione, chi non vuole spostarsi chiuderà laddove è. Sono percorsi amministrativi che hanno tempistiche e modalità diverse, ma mi sembra chiaro per la città e per il dibattito politico quale direzione il Comune intende prendere. A chi alza il dito e da lezioni, dico che oggi nell’esigenza di spostare i depositi é stata fatta una scelta. Chi sceglie si assume la responsabilità ma chi non lo fa e critica senza aver mai provato a fare qualcosa e non ha titolo". Così il presidente della Regione Liguria ha commentato in consiglio regionale la questione dei depostiti chimici di Ponte Somalia.