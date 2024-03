Liguria: Cgil e Uil, sciopero generale l'11 aprile

Cgil e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero generale in tutti i settori privati per la giornata di giovedì 11 aprile. Gli obiettivi della mobilitazione nazionale, che saranno declinati anche a livello territoriale, sono "zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa".

Anche in Liguria i lavoratori di tutti i settori privati incroceranno le braccia per 4 ore con manifestazioni che saranno così suddivise per ogni provincia: a Genova dalle 9 alle 11 presidio davanti alla Prefettura, a Savona dalle 11 alle 13 presidio davanti al palazzo della Prefettura. A Imperia dalle 9,30 alle 12,30 presidio in Piazza Bianchi mentre alla Spezia dalle 9,30 presidio davanti alla Prefettura.

"Per Cgil e Uil la salute e la sicurezza sul lavoro sono centrali e devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività di impresa. In Liguria nel 2023 sono morte sul lavoro 22 persone. Questo è inaccettabile - spiegano Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria e Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria - Inoltre, sul fronte del fisco, lavoratori dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie economiche continuano ad evitare di pagare fino al 70% delle imposte dovute. L'evasione complessiva continua ad essere pari a 90 miliardi l'anno. Vogliamo rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del governo e delle imprese il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e da una legge sulla rappresentanza".