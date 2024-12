Liguria: cantieri autostrade, stop dal 20 dicembre all'8 gennaio

Il piano di alleggerimento dei cantieri sulle autostrade liguri, gestite dalle concessionarie Aspi (A10 Savona-Ventimiglia, A12 Sestri Levante-Livorno), Concessioni del Tirreno (A12 Sestri Levante-La Spezia) e Autostrada dei Fiori (A6 Torino-Savona), entra nel vivo tra il 20 dicembre e l'8 gennaio 2025, con l’obiettivo di snellire il traffico durante le festività natalizie, in particolare per favorire gli spostamenti turistici.

La misura, già in fase di attuazione, è stata confermata al termine dell’ultimo incontro del tavolo di confronto, a cui hanno partecipato rappresentanti di Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Comune di Genova, Anci Liguria e tecnici delle concessionarie.

"Il piano di alleggerimento, che prevede la sospensione dei lavori più impattanti durante il periodo delle festività, è un risultato positivo che testimonia il buon lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti", ha dichiarato Giacomo Giampedrone, assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, portando anche il saluto del presidente Marco Bucci.

I dettagli del piano: sospensione dei cantieri e modifiche alla viabilità - A partire dal 20 dicembre, i cantieri sulle tratte autostradali saranno progressivamente rimossi. In particolare, Aspi ha previsto la sospensione dei lavori nei tratti più critici già dal fine settimana dell'8 dicembre, con la chiusura temporanea dei cantieri in A10 tra Albisola e Celle Ligure, in A12 tra Rapallo e Recco, in A7 tra Bolzaneto e Busalla e in A26 tra Masone e l’allacciamento con la A10. Dopo una breve ripresa dei lavori dal 9 al 20 dicembre, la rimozione dei cantieri sarà estesa a tutta la durata delle festività natalizie, con la massima riduzione delle chiusure notturne.

Alcuni cantieri non saranno però sospesi: tra questi quelli in A26 tra Masone e Ovada, che saranno supportati dall'uso del "road zipper", un sistema che consente di adattare le corsie al traffico in tempo reale. Altri lavori che non verranno fermati riguardano la riduzione di corsie in A7 sul nodo di Busalla e lo scambio di carreggiata in A12 tra Lavagna e Sestri Levante. Inoltre, sarà chiuso permanentemente lo svincolo di Nervi in uscita per chi proviene da Livorno, con deviazioni su Recco o Genova Est.

Le tratte gestite da Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori - Per quanto riguarda Concessioni del Tirreno, la tratta A10 tra Savona e Ventimiglia sarà completamente priva di cantieri dal 20 dicembre al 7 gennaio. Tuttavia, lungo la A12 Sestri Levante-La Spezia rimarranno attivi due cantieri inamovibili: uno per l’ammodernamento delle barriere di sicurezza tra gli svincoli di Ceparana e Brugnato, e l’altro per il potenziamento dell’interconnessione A12-A15.

Infine, per Autostrada dei Fiori, non sono previsti cambiamenti nei cantieri attualmente attivi sull’A6 Torino-Savona.

A gennaio è prevista una nuova riunione del tavolo per pianificare i lavori per i mesi successivi, in vista delle festività pasquali.