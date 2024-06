Liguria, Briatore raddoppia la sua presenza e apre "Crazy Pizza" a Varazze

L'imprenditore Flavio Briatore scommette ancora sulla Liguria e raddoppia la sua presenza nella regione sbarcando con uno dei suoi brand lussuosi, "Crazy Pizza", il marchio di pizza gourmet che ha fatto nascere nei posti più esclusivi del mondo, da Montecarlo a Porto Cervo e Doha. Tra pochi giorni ci sarà anche l'apertura del Twiga a Ventimiglia, che sorgerà nella splendida cornice di il "Baia Beniamin". Ma intanto ieri sera nella Marina varazzina ha aperto i battenti proprio "Crazy Pizza", che già a settembre aveva fatto una "prova" aprendo con un temporary store nell'ambito del Salone Nautico di Genova, ottenendo un grande successo. In quel periodo, Briatore aveva annunciato di voler sbarcare in Liguria con le sue attività: "A mio parere la Riviera Ligure non ha nulla da invidiare alla Costa Azzurra, per questo voglio investire".

I locali di Briatore hanno un target decisamente alto, le pizze sono sofisticate con pata negra e caviale come ingredienti, per chi gradisce. Queste aperture sicuramente porteranno grandi presenze, anche internazionali nella regione, motivo dunque di vanto in un periodo in cui vige una certa incertezza.