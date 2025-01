Liguria, bilancio, Bucci: "Nessun taglio alla sanità"

"Non faremo tagli nella sanità. L'articolo 6 non ha nulla a che vedere con il buco o altri spostamenti di bilancio, è una richiesta del ministero della Sanità e del Mef, ai quali potete rivolgervi per sapere se il Programma 1 o il Programma 3 del servizio sanitario regionale sono equivalenti o bisogna definirli in maniera diversa. Noi li abbiamo definiti in un modo, ministero della Sanità e Mef dicono che bisogna cambiare la definizione, pertanto invece che Programma 1 bisogna scrivere Programma 3, ma i soldi restano gli stessi, non cambia nulla se non la definizione del Programma su richiesta scritta dei due Ministeri". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha risposto alla minoranza in Consiglio regionale in merito alla modifica dell'articolo 5 della legge di stabilità della Regione Liguria per il 2025.



Il governatore ha inoltre ribadito che "già alcune settimane fa l'assessore regionale alla sanità ha spiegato che il buco di bilancio ammonta a circa 45 milioni e che verrà portato a zero quando saranno finiti i calcoli degli asset. Questi sono, a oggi, i numeri".

