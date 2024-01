Liguria, Bentornata Gardensia nelle piazze per finanziare l'Aism

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla e patologie correlate occupandosi di diritti, servizi sanitari e sociali, ricerca - insieme alla sua Fondazione (FISM) finanzia circa l’80 % della ricerca scientifica in Italia. La SM è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. Ha una incidenza molto alta eppure pochi ne conoscono i sintomi, spesso invisibili.

Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, la causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate – coinvolge oltre 140.000 persone e famiglie in Italia e oltre 2.8 milioni di persone nel mondo - ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della malattia e di migliorare la vita delle persone con SM. La ricerca scientifica è fondamentale, quindi, per trovare una soluzione alla malattia e individuare migliori terapie per rallentarne la progressione; i fondi a oggi disponibili sono tuttavia insufficienti. Solo un progetto su sei viene finanziato.

Bentornata Gardensia di AISM infatti è l’evento di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. AISM, con tutte le Sezioni sul territorio e migliaia di volontari coinvolti, scenderà in piazza in tutta Italia venerdì 8 marzo - per la Festa della Donna- sabato 9 e domenica 10 marzo.

Testimonial da anni è Chiara Francini, che anche in questa occasione ha dato il volto all’iniziativa.