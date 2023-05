Liguria, Bassetti: "Non saremmo in grado di affrontare nuova pandemia, 60% dei nostri ospedali ha più di 70 anni"

"Se arrivasse una nuova emergenza infettivologica il nostro sistema non sarebbe certamente in grado di affrontarla. Se dovesse arrivare Sars-Cov-3 saremmo nella stessa situazione del 2020". Lo ha detto Matteo Bassetti, Direttore Clinica malattie infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova, intervenendo al Festival del Progresso Sociale in corso al Palazzo delle Stelline di Milano e promosso dalla Fondazione Pubblicità Progresso. "Il 60-70% dei nostri ospedali sono stati costruiti più di 70 anni fa - ha spiegato - con concetti edilizi di una volta. Dovremmo cercare di guardare in qualche modo al futuro in maniera diversa". Ad ogni modo secondo Bassetti "l'Italia ha fatto un figurone" durante la pandemia "dal punto di vista medico-scientifico. Siamo stati il primo Paese ad affrontare il Covid - ha aggiunto - e grazie allo sforzo dei nostri sanitari non abbiamo fatto una brutta figura, anzi: in Europa siamo il primo Paese per produzione scientifica sul Covid, il quarto nel mondo". Ma "I nostri sanitari - ha concluso Bassetti - hanno gestito la pandemia con un sistema che faceva schifo e che complessivamente non era organizzato".