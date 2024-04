Liguria, banda ultralarga: Regione al lavoro per colmare il ritardo in entroterra e piccoli comuni

Occorre colmare il divario tra la Liguria e il panorama nazionale, per quanto riguarda la diffusione della banda larga, specie nell'entroterra e nei piccoli comuni. Questo il senso dell'interrogazione presentata oggi in consiglio regionale da Sandro Garibaldi, consigliere della Lega e presidente della III commissione Attività produttive.

“Occorre una svolta - sostiene - e attivarsi per mettere in atto ogni iniziativa per portare a termine i lavori del Piano Banda Ultralarga in Liguria, soprattutto per i Comuni del nostro entroterra. Recentemente, infatti, la Corte dei Conti ha denunciato sensibili ritardi sullo stato di avanzamento del Piano a livello nazionale, posto sotto il controllo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cantieri in Italia risultano fermi al 74% e a oggi la Liguria risulta essere la regione più penalizzata, con uno stato di avanzamento dei cantieri fermo al 47%. Su 198 Comuni liguri che devono essere raggiunti dalla fibra cablata, 36 risultano con cantieri terminati e connessi alla rete, 63 con i lavori eseguiti, ma non ancora connessi perché manca ancora il collegamento tra reti locali e rete nazionale, 99 con i cantieri ancora in corso o in partenza".

"Regione Liguria ha già finanziato il progetto con oltre 30 milioni di euro. L’assessore regionale Alessio Piana ha spiegato in aula che, fermo restando la competenza nazionale, Regione Liguria si è attivata fornendo supporto a Open Fiber, Infratel e Comuni del territorio, di concerto con Anci, per la firma delle convenzioni operative. Inoltre, si è lavorato per ottenere i permessi, anche con Anas, per realizzare i lavori e si sono programmati costanti tavoli (con scadenza mensile) con i vari referenti a livello interregionale e nazionale. Su questa tematica così importante - conclude Garibaldi - continuerò a monitorare l’avanzamento del Piano Banda Ultralarga in Liguria perché ritengo che sia un’opera primaria per i residenti e per lo sviluppo delle aziende del nostro territorio”.

“Avere infrastrutture che rischiano di non essere fatte é un problema. Che ruolo deve avere la regione in questo fallimento post banda larga, in che modo agisce ? Nel 2016 si è firmato l’accordo, i lavori si sono svolti nel 2020 e ad oggi siamo fermi al 22% dei lavori”. - replica il capogruppo del Pd Aritcolo Uno Luca Garibaldi

“Supporti alternativi alla banda larga? Una conferma di un atteggiamento tipico che si usa in Italia, ossia si spendono milioni per un’infrastruttura e poi quando le cose non vanno si lascia tutto stare . Invece bisogna terminare i lavori. Oltretutto se le cose vanno male la colpa è del governo ma se le cose vanno bene il merito è di regione. Non è così. I soldi non sono tanti e li state usando per cose che non condividiamo. Avete il nostro appoggio su questo tema che è prioritario. I cittadini hanno un diritto in meno e questo deve essere risolto. Vi sosterremmo in questa battaglia sicuramente, ma sono passati 4 anni e a questo punto non potete più dire che è colpa di quelli che c’erano prima di voi”- aggiunge il capogruppo della Lista Sansa, Ferruccio Sansa