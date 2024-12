Liguria, anti-bronchiolite: 1400 dosi somministrate da inizio campagna

Sono circa 1400 le dosi di anticorpo monoclonale Nirsevimab somministrate in Liguria nell'ambito della campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), principale causa di bronchioliti e polmoniti nei bambini. Il farmaco, somministrato ai nuovi nati e ai bambini più vulnerabili, sta registrando una risposta positiva da parte delle famiglie liguri, con circa 3000 dosi ancora disponibili per le prossime settimane.

La somministrazione del farmaco avviene direttamente nei punti nascita prima delle dimissioni dei neonati, o alternativamente negli ambulatori delle ASL o negli studi dei pediatri di libera scelta. L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha espresso grande soddisfazione per il successo della campagna: "Le famiglie hanno compreso la pericolosità del virus, soprattutto per i più piccoli, e hanno risposto con favore all’opportunità di immunizzare i loro bambini".

Dal 5 dicembre, tra il Gaslini di Genova e i punti nascita diffusi in Liguria, sono state somministrate 384 dosi, di cui circa 300 ai neonati e circa 80 ai bambini fragili nati nei mesi precedenti. In particolare, presso i cinque punti nascita del Gaslini Diffuso (Sanremo, Imperia, Savona, Lavagna e La Spezia) sono state somministrate 240 dosi. Al Gaslini di Genova, invece, sono state somministrate 144 dosi, destinate ai nuovi nati e ai bambini già seguiti in terapia intensiva neonatale e pediatrica per problemi respiratori o cardiaci. L'adesione tra i neonati è stata alta, con una percentuale dell'80%.

Nel caso in cui i pediatri non disponessero del farmaco, le famiglie possono rivolgersi alle ASL per fissare un appuntamento. Regione Liguria e Alisa, in collaborazione con le ASL e gli ospedali locali, stanno coordinando tutte le azioni necessarie per garantire la somministrazione del farmaco a tutti i bambini, assicurando la distribuzione nelle strutture mediche o pianificando nuove forniture.

