Liguria, Andrea Orlando (Pd) risponde a Burlando sul fine mandato nel 2015: "Opinioni diverse, pensiamo alle europee"

"Non voglio rispondere niente, io ho formulato un giudizio politico a una frase che non associo a questa, credo ci sia una diversità, quel modello era in fase di esaurimento ma detto nel 2015 non nel 2024. Una conversazione già fatta che non dovrebbe provocare una reazione con attacchi a livello personale. Ci sono le europee siamo in una fase in cui dobbiamo aiutare i candidati ad avere il risultato migliore. Noi dobbiamo non stare zitti ma far convivere letture diverse, giudizi diversi sulla fase che abbiamo alle spalle perché non si ripropongono limiti. Serve un fronte ampio e inclusivo". Così il deputato Andrea Orlando, sulle parole rilasciate in un'intervista al Corriere della Sera riguardo al modello politico del governo Burlando del 2015 che secondo lui non poteva più andare avanti e che hanno scatenato la reazione proprio dell'ex governatore Burlando.