Liguria: alluvioni 2024, via libera a oltre 13,5 milioni di euro, il piano di interventi sale a quasi 30 milioni

Nuove risorse in arrivo per i territori liguri colpiti dalle ondate di maltempo che, tra settembre e ottobre 2024, hanno provocato danni diffusi a infrastrutture, abitazioni, attività economiche e reti di collegamento. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti, autorizzando finanziamenti per oltre 13,5 milioni di euro.

Con questo nuovo stanziamento, pari a 13.572.306 euro, il valore complessivo delle risorse già approvate raggiunge quota 29,7 milioni di euro. Restano invece ancora al vaglio del Dipartimento ulteriori richieste relative a 13 interventi, per un importo complessivo superiore ai 2 milioni di euro.

Le nuove risorse saranno destinate principalmente a opere di ripristino e messa in sicurezza del territorio. Il piano comprende infatti 57 interventi pubblici per oltre 9,8 milioni di euro, ai quali si aggiungono 339 misure di sostegno rivolte a cittadini e attività economiche danneggiate dagli eventi alluvionali, per un valore superiore ai 3,5 milioni di euro. Sono inoltre previsti i rimborsi per gli oneri legati al lavoro straordinario sostenuto durante la fase di emergenza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento per le comunità interessate.

«Si tratta di un risultato significativo che conferma l’attenzione del Governo e del Dipartimento nazionale della Protezione Civile verso la Liguria e i territori che hanno subito gravi conseguenze a causa degli eventi meteorologici del 2024 – ha dichiarato l’assessore –. Grazie a questa ulteriore approvazione superiamo i 29,7 milioni di euro complessivamente autorizzati, risorse fondamentali per portare avanti gli interventi di ripristino, la messa in sicurezza del territorio e il sostegno a cittadini, imprese ed enti locali».

Particolarmente consistente la quota destinata al territorio savonese, che riceve oltre 10 milioni di euro tra finanziamenti provinciali e comunali. Tra gli interventi più rilevanti figurano quelli destinati alla Provincia di Savona, con oltre 2,8 milioni di euro, a Quiliano, che ottiene 1,11 milioni di euro, e a Cairo Montenotte, destinataria di oltre un milione di euro. Importanti risorse anche per Pietra Ligure (631 mila euro), Tovo San Giacomo (580 mila euro), Vado Ligure (435 mila euro), Mallare (430 mila euro), Bormida (390 mila euro) e Noli (385 mila euro).

Finanziamenti sono stati assegnati anche a numerosi altri comuni della provincia, tra cui Altare, Carcare, Calice Ligure, Massimino, Vezzi Portio, Albenga, Albisola Superiore, Dego, Ortovero, Pontinvrea, Sassello, Rialto e Roccavignale, a conferma della diffusione dei danni provocati dagli eventi meteo eccezionali che hanno interessato il territorio.

Nell’area metropolitana genovese le risorse saranno invece destinate alla Città Metropolitana di Genova e ai comuni di Arenzano, Campo Ligure, Carasco, Cicagna, Favale di Malvaro, Mezzanego, Ne, Orero e Sori, con interventi finalizzati alla riduzione del rischio e al ripristino delle infrastrutture danneggiate.

La Regione Liguria e il Dipartimento nazionale della Protezione Civile continueranno ora a seguire l’attuazione degli interventi affinché le risorse possano tradursi rapidamente in cantieri, opere di consolidamento e misure concrete a favore delle comunità colpite dalle alluvioni del 2024.

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