Liguria, al via la seconda edizione del bando “Pari Opportunità a Scuola”

Prende il via la seconda edizione dell’avviso pubblico “Pari Opportunità a Scuola”, rivolto agli istituti di primo e secondo grado del territorio ligure. L’iniziativa sostiene progetti didattici e laboratoriali innovativi, volti a promuovere la cultura delle pari opportunità e a valorizzare le differenze di genere.

“Il rispetto di genere si costruisce anche tra i banchi di scuola – afferma Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Scuola e alle Pari Opportunità –. Lo scorso anno abbiamo lanciato questo bando per radicare in classe la cultura del rispetto e della non violenza. Vista la partecipazione di 11 scuole nella prima edizione del 2025, abbiamo deciso di incrementare le risorse a disposizione, portando lo stanziamento complessivo a 225 mila euro, 45 mila in più rispetto allo scorso anno”.

Il bando mira a fornire agli studenti strumenti di conoscenza su temi fondamentali: educazione alle pari opportunità, superamento degli stereotipi di genere, uso responsabile dei social network e contrasto alla violenza informatica e verbale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione delle figure femminili che, nel passato e nel presente, hanno contribuito significativamente alle arti, alle discipline umanistiche e filosofiche e al settore tecnico-scientifico (STEAM).

Ogni istituto potrà presentare un solo progetto, eventualmente esteso a più classi, con un contributo massimo di 15 mila euro. Le candidature sono aperte da oggi, giovedì 12 febbraio, fino a martedì 3 marzo. Tutte le informazioni sull’avviso pubblico sono disponibili sul sito di Aliseo.

