Liguria a Dubai, il porto di Genova "corteggia" Dp World: a maggio il nuovo incontro

di Marco Innocenti

Toti: "Significativo l'interesse di uno dei maggiori terminalisti mondiali". Signorini: "Capito come gestiscono grandi volumi di merce anche col digitale"

Seconda giornata di missione di Regione Liguria a Expo Dubai, dedicata alla visita al Boat Show ma soprattutto ai rapporti fra il porto di Genova e Dp World, uno dei maggiori terminalisti al mondo. "Dp World verrà in Liguria a maggio per proseguire i colloqui che abbiamo avviato oggi - ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Vedremo quali sviluppi ci potranno essere ma certamente il fatto che uno dei maggiori terminalisti del mondo abbia dedicato alcune ore ad approfondire alcuni temi con la nostra regione, è significativo".

"Abbiamo visto come riescono ad operare grandi volumi di merci in breve tempo, quasi come organizzano il lavoro di piazzale - ha detto Paolo Emilio Signorini, presidente dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale - Poi in una presentazione nei loro uffici abbiamo visto la loro grande competitività nell'integrare la filiera: hanno il terminal marittimo, gestiscono il trasporto verso il terminal interno e il raggiungimento della clientela finale. Sia dal punto di vista della logistica sia da quello della digitalizzazione della catena. Alla fine abbiamo concordato un nuovo incontro che faremo a Genova per capire margini e tempi per una possibile collaborazione".