Liguria 2025, Maggie Pescetto kiter e ambasciatrice: "Dalla mia Regione fino ai Giochi Olimpici"

Il Golfo del Leone è stato una tappa importante, ma il Golfo di Genova è stato il punto di partenza. Maggie Pescetto avrà sentito le notizie dell'ultimo periodo, un momento particolare per i nomi dei riferimenti geografici marini. Il dubbio domina sulla futura toponomastica nordamericana, ma affacciati qui sul Mediterraneo e specialmente in Liguria abbiamo qualche certezza in più.

Certezze - La prima riguarda proprio la kiter ligure e azzurra, decima nelle acque di Marsiglia per i Giochi di Parigi: il suo percorso agonistico (dal kitesurf al kitefoil), la sua classe e la sua determinazione sono un marchio d'eccellenza, che giustamente la Liguria premia con il titolo di "ambasciatrice" del nostro sport. La seconda, siamo la Regione Europea dello Sport per il 2025, per dare un seguito sempre più forte ai grandi eventi del 2023 e 2024, da Ocean Race a Genova Capitale Europea. E allora, veder sfilare Pescetto assieme a tutte le altre eccellenze del movimento ligure è del tutto logico, durante la cerimonia di apertura di un anno speciale.

Acque francesi - "Marsiglia/Parigi è stata un'esperienza altalenante - racconta l'azzurra ai nostri microfoni - ha avuto cose positive, certi risultati di cui sono felice. Abbiamo avuto una settimana importante di gare, però purtroppo le condizioni non sono state molto favorevoli. Speriamo in condizioni migliori, magari nel nella prossima edizione. Positivo anche solo arrivarci ai Giochi, dopo quattro anni di sacrifici e duro lavoro. Sicuramente una grandissima soddisfazione".

NordAmerica - Si torna laggiù, ben oltre l'Atlantico, perché la prossima edizione olimpica sarà sulla West Coast americana, a Los Angeles, nelle acque del Pacifico. Pescetto pensa già a cosa troverà in fondo al Sunset Boulevard: "Quando fai sport, soprattutto uno sport come il nostro, certo che ci pensi, le Olimpiadi e i mondiali sono importanti. Ci sono appuntamenti ogni anno, quando in un appuntamento così grande ti poni l'obiettivo. Adesso sono in un periodo di pausa post Olimpiadi, ho iniziato a fare un master sullo sport, ma sto cercando di allenarmi, mantenermi in forma per la prossima stagione. Sperando più forte di prima, perché secondo me non è tanto il fisico, quanto la mente ad essere molto importante. Dopo tanto stress fisico, mentalmente ci vuole un po' di stacco secondo me, per ricominciare più forte di prima".

Liguria 2025 - Non solo grandi eventi, ma soprattutto un messaggio che deve passare. L'ambasciatrice Pescetto lo sa, perché ne incarna i valori: "Fare sport è fondamentale a livello sociale. Sono nata e cresciuta facendo sport e vedo la differenza da quelli che magari non lo fanno: insegna a stare in mezzo agli altri, insegna il rispetto per le persone, una serie di valori che poi applichi nella vita. Fondamentale è riuscire a farlo fin da piccoli. E se parliamo di Liguria, io adoro questa regione: faccio uno sport nautico, qua abbiamo varie condizioni per vari eventi diversi. Abbiamo posti stupendi come Albenga o Chiavari, che permettono di allenarsi sempre con condizioni diverse, il che mi rende più forte e avvantaggiata: ho la possibilità di testare ogni tipo di condizione. E per questo sono grata alla mia Regione".

La biografia - Maggie Pescetto è nata a Waterford, in Irlanda, il 16 novembre 2000. Entra a 17 anni nella Nazionale di kitesurf e comincia a collezionare importanti esperienze a livello italiano e internazionale. Nel 2019 decide di lasciare il kitesurf per passare al kitefoil, scelta che si rivela corretta, tanto che nel 2020 conquista sia il titolo italiano open sia quello di categoria. L'anno successivo si conferma ai nazionali ma soprattutto a settembre 2022 chiude seconda il Campionato Kite Open Africa and Middle East. Studentessa di corporate communication e PR, in Olanda, ai Mondiali del 2023, consegna una carta olimpica all'Italia Team e, dopo la top ten conquistata nel marzo del 2024 agli Europei di Los Alcazares, si garantisce il pass individuale per i Giochi di Parigi. Anche nelle acque olimpiche di Marsiglia entra nella top ten, con un decimo posto che conferma la sua caratura di atleta mondiale.

