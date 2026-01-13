Leasys firma accordo di finanziamento con BEI per dare impulso mobilità a zero emissioni in tutta Europa

Leasys – la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility – e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno firmato un accordo di finanziamento a supporto dell’operazione Pan-European Clean Fleet Transport, volta a promuovere la mobilità sostenibile in Europa. Il progetto prevede un finanziamento di 300 milioni di euro erogato dalla BEI e un coinvestimento equivalente di 300 milioni di euro da parte di Leasys, per un totale di 600 milioni di euro, a supporto dell’implementazione di una flotta di 24.000 veicoli a zero emissioni in 10 paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

L’iniziativa, la prima tra le due istituzioni, rafforza la strategia di Leasys volta ad accelerare la transizione verso soluzioni di mobilità più pulite e ad ampliare l’accesso ai veicoli elettrici sia per i clienti aziendali che per quelli privati. Si prevede che il progetto apporterà significativi benefici ambientali, con prestazioni della flotta sostanzialmente superiori alle attuali medie di mercato, contribuendo alla riduzione delle emissioni, al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione dei livelli di rumore negli ambienti urbani. Sosterrà inoltre lo sviluppo della filiera della mobilità pulita in Europa, favorendo una più ampia adozione dei veicoli elettrici e l’innovazione nei mercati chiave.

“Sostenere il trasporto pulito è fondamentale per gli obiettivi climatici della BEI. Le società di noleggio e leasing, che gestiscono milioni di veicoli e rinnovano regolarmente le loro flotte, sono in una posizione unica per guidare l’elettrificazione del parco veicoli europeo. Supportare aziende come Leasys è un ottimo modo per accompagnare la transizione dell’Europa verso un’economia a basse emissioni di carbonio”, ha dichiarato Ambroise Fayolle, Vicepresidente della BEI.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con la BEI attraverso un accordo che accelera la diffusione di una flotta moderna, competitiva e completamente elettrica in tutta Europa”, ha dichiarato Andrea Bandinelli, CEO di Leasys. “Questo finanziamento ci consente di rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di mobilità a zero emissioni da parte di aziende e automobilisti privati ​​nei nostri mercati”.

