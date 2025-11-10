Le meraviglie dei piccoli borghi d'Italia, vivibili e sostenibili, in un volume

Raccontare l’Italia più autentica, quella dei paesi nascosti tra colline e montagne, e al tempo stesso rafforzare la rete tra i Comuni che li custodiscono. È questo l’obiettivo della nuova Guida di Repubblica “Piccoli Borghi d’Italia: le meraviglie di un mondo sconosciuto”, in uscita il 15 novembre in edicola e online nello store ufficiale.

Il volume è dedicato ai 21 borghi candidati dalle Regioni e finanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del progetto Attrattività dei Borghi del Pnrr, nato per valorizzare il patrimonio storico, artistico e sociale dei centri più fragili del Paese e contrastarne lo spopolamento.

La guida accompagna i lettori in un viaggio tra vie e vicoli, storie e tradizioni, offrendo un ritratto vivo delle comunità che li animano. Racconta 139 ristoranti, 71 luoghi del gusto e 72 dimore, insieme ad artigiani, produttori e protagonisti locali che con il loro lavoro mantengono vive le radici del territorio. Non mancano gli itinerari per chi ama la natura e lo sport, né le testimonianze di voci d’eccezione come Reinhold Messner, Franco Arminio ed Elvira Seminara.

Ogni borgo ha un’identità precisa e un progetto di rinascita: Rocca Calascio punta a diventare “la luce d’Abruzzo”, Sanza in Campania investe nel “borgo dell’accoglienza”, Castel del Giudice in Molise si propone come “centro di ri-generazione”, mentre il Borgo Castello di Andora, in Liguria, guarda al futuro ricordando il proprio passato.

Tra i borghi protagonisti anche Arvier, Elva, Livemmo, Recoaro Terme, Stelvio, Palù del Fersina, Campolo, Castelnuovo in Avane, Cesi, Montalto delle Marche, Trevinano, Monticchio Bagni, Accadia, Gerace, A Cunziria e Ulassai, ognuno con una storia unica di riscoperta e rilancio.

“Crediamo in questa Guida – spiega Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica – che, grazie alla sensibilità del Ministero della Cultura, diventa uno strumento per conoscere, mettere in rete e far amare 21 ‘super borghi’ d’Italia. Luoghi che dimostrano come la vita possa ricominciare con ritmi nuovi, energie diverse e tecnologie moderne, capaci di cancellare l’idea di paesi dimenticati”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.