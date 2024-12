Le due giornate genovesi del ministro Giuli, oggi all'Acquario e alla Città dei Bambini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Due giorni intensi per il ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha visitato Genova in questo fine settimana. Un soggiorno in forma privata, come ha dichiarato lui stesso, accompagnato dalla moglie e dai due figli, che gli ha comunque permesso di dedicare un po' di tempo a incontri istituzionali.

Venerdì mattina, dopo l'incontro con il presidente Marco Bucci in Regione, il ministro Giuli ha fatto tappa nella sede del consiglio regionale accompagnato da Stefano Balleari. Poi sopralluogo all'Archivio di Stato accompagnato dal sindaco facente funzioni, Pietro Piciocchi e dalle due assessore alla Cultura del Comune e della Regione, rispettivamente Lorenza Rosso e Simona Ferro.

Questo sabato mattina, intorno alle 11, il ministro con la famiglia è arrivato a piedi al Porto Antico, scortato da due uomini, per visitare l'Acquario di Genova. Per oltre due ore la famiglia è rimasta ad ammirare le splendide vasche e le emozionanti scenografie del mondo marino. Una giornata di sole sicuramente mite per la stagione invernale ha richiamato da stamane turisti e visitatori che hanno affollato per tutto il giorno l'area del Porto Antico. La visita all'Acquario si è poi conclusa con una tappa al Ristorante Gusto a Bordo ospitato sulla nave Italia. Infine per chiudere in bellezza, un salto alla Città dei Bambini.

Non bastano due giorni per farsi una "cultura" della città di Genova, per questo ci aspettiamo che il ministro Alessandro Giuli decida di tornare presto per raccontare i suoi progetti culturali per il prossimo anno.

