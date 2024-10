Lavoro, Orlando: "Stop a gare e appalti con retribuzione sotto i 9 euro orari". Rixi: "Sinistra scopre bacchetta magica quando non governa"

Salario minimo e lavoro in appalto e subappalto. Su questi due temi esplode il botta e risposta a distanza tra il candidato del centrosinistra alle elezioni Regionali Andrea Orlando e il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.

Il primo questa mattina ha preso parte a un'iniziativa del M5s al Music for Peace di Genova, incontro con l'europarlamentare dei pentastellati Pasquale Tridico sui temi già citati.

IL TEMA - "Vogliamo affrontare il tema del lavoro povero in Liguria in due modi, uno attraverso la crescita della presenza dell'industria e una riduzione del ricorso al subappalto, l'altro è quello di non produrlo come soggetti pubblici, quindi di non fare gare e appalti che prevedano una retribuzione al di sotto dei 9 euro orari. Queste due cose possono contribuire a migliorare un po' la situazione anche se naturalmente ci sono anche altri fattori che incidono" -sono state le parole di Orlando a margine dell'incontro

Subappalto che, come aggiunge Orlando "è stato consentito dalla modifica del Codice degli Appalti, voluto da questo Governo , e che aumenta il livello di insicurezza. Nella catena del subappalto il numero degli infortuni è molto più alto degli occupati diretti. Noi lavoreremo contro il ricorso al subappalto e poi bisogna rafforzare il sistema dei controlli. La Regione può fare la propria parte garantendo agli uffici competenti sulla vigilanza sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il pieno degli organici che non c'è da molto tempo". Proprio negli scorsi giorni tra l'altro un operaio di 39 anni è morto per un incidente sul lavoro verificatosi in val Polcevera

LA REAZIONE - Parole che sono state poi commentate dal viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che su Facebook scrive: Strano come appena due anni fa, da ministro del Lavoro, Andrea Orlando non abbia avuto tutte queste brillanti idee che oggi sembra avere all’improvviso! Dev’essere cambiato qualcosa…Forse è la stessa bacchetta che la sinistra ha scoperto da quando non governa più: oggi hanno tutte le soluzioni pronte e perfette! Peccato le abbiano tenute nascoste quando erano al potere. Curioso, vero?"