Lavagna, il Comitato Assistenza Malati versa il primo contributo per l'Ospedale

di Redazione

Alla donazione di 500.000 euro di stamani faranno seguito altri 1,5 milioni di euro nei prossimi 4 anni. L'obiettivo è quello di avere una DEA di primo livello

Prima tranche di donazione da parte del Comitato Assistenza Malati del Tigullio che si è impegnato a collaborare al potenziamento dell'ospedale di Lavagna. Il presidente Giancarlo Mordini ha firmato questa mattina, davanti al notaio e al direttore della Asl4 Paolo Petralia, il versamento di 500 mila euro prelevati dalle casse del comitato all'Asl4. Altri 1,5 milioni di euro, ha promesso Mordini, saranno versati in quattro anni.

"Con questo passaggio diamo il via al percorso, dallo studio di fattibilità, alla gara e finalmente ai lavori - spiega Petralia -. Confidiamo che la progettazione già dopo l'estate possa essere terminata perché le nostre sei tappe del potenziamento dell'ospedale di Lavagna vogliono già nel 2023 entrare nella fase di cantiere".

Nell'autunno scorso, in Regione, era stata presentata la road map degli interventi per rendere l'ospedale di Lavagna un DEA di primo livello "perché al momento l'ospedale di Lavagna è un Dea di primo livello soltanto sulla carta - precisa Mordini -. I pazienti acuti devono essere presi in carico e spostati subito nel reparto adatto".

I lavori sono: l'ampliamento del pronto soccorso, il blocco operatorio, la realizzazione dell'eli-superficie, la sopraelevazione del corpo tondo, la sopralevazione corpo nord e la riqualificazione area esterna. Lavori per 10 milioni di euro coperti per 2 milioni dal Comitato e per i restanti 8 da Regione Liguria.