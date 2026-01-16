Laghezza SpA rafforza la logistica di prossimità: nuovo hub logistico a Sarzana al servizio del territorio

Laghezza SpA annuncia un nuovo e rilevante investimento strategico con l’acquisizione e la riqualificazione di un magazzino logistico a Sarzana, destinato a diventare un hub logistico di prossimità a supporto delle filiere produttive locali.

La nuova struttura si aggiunge ai siti già operativi del Gruppo, portando a 30.000 mq la superficie complessiva dei magazzini doganali coperti e a oltre 100.000 mq le aree logistiche totali gestite da Laghezza SpA in provincia della Spezia.

L’operazione consolida ulteriormente il ruolo di Laghezza SpA come operatore logistico di riferimento sul territorio, capace di integrare investimenti immobiliari, competenze doganali e servizi a valore aggiunto in un modello logistico evoluto, progettato sulle reali esigenze dei Clienti.

Il nuovo sito nasce come hub logistico di prossimità, dedicato in particolare al supporto delle attività produttive locali, con un focus specifico sul comparto della nautica. L’obiettivo è sviluppare un modello in cui l’operatore logistico agisca come ponte strategico tra industria e catena di fornitura, riducendo distanze fisiche, tempi operativi e complessità di approvvigionamento.

Le imprese del territorio potranno beneficiare di spazi dedicati, soluzioni flessibili e servizi personalizzati per lo stoccaggio, l’assemblaggio e la consegna dei materiali, con un impatto diretto sulla riduzione di costi, tempi e complessità operative.

Massimo Frolla, Amministratore del Gruppo, ha dichiarato:

«Si tratta di un investimento significativo che conferma la nostra volontà di crescita e consolidamento, anche nel contesto della nascente Zona Logistica Semplificata. Il nuovo magazzino si integra pienamente con i nostri servizi doganali, garantendo ai clienti un collegamento efficace e continuo tra soluzioni logistiche e competenze doganali».

Con questa iniziativa, Laghezza SpA rafforza la propria infrastruttura a supporto del tessuto produttivo ed economico locale, proseguendo nel percorso di sviluppo di una logistica sempre più integrata, efficiente e vicina alle imprese.

