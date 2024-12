La Spezia: Trac Festival tra teatro e circo in un tendone nei giardini storici

Sta per partire la seconda edizione del TRAC Festival, la rassegna di teatro e circo contemporaneo che dal 21 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025 animerà La Spezia con oltre 30 giorni di spettacoli, workshop e incontri, aperti sia al pubblico che agli operatori del settore. Promossa dal Comune della Spezia e curata dal Teatro Civico, con il supporto di Artificio23, questa edizione del festival si preannuncia come un'esperienza unica, immersa in uno spazio fuori dall'ordinario: uno chapiteau teatro-tenda, situato nei suggestivi giardini storici della città.

Cartellone - Il programma della rassegna prevede una serie di performance di compagnie internazionali tra le più prestigiose nel panorama del circo e del teatro contemporaneo. L'apertura del festival avverrà sabato 21 dicembre alle 21, con una replica domenica 22 dicembre alle ore 17.30, e vedrà in scena la compagnia PerpetuoMobileTeatro con lo spettacolo "Scrooge – Non è mai troppo tardi", ispirato al celebre romanzo A Christmas Carol di Charles Dickens.

Dickens - "Scrooge – Non è mai troppo tardi" è un viaggio poetico, divertente e toccante, che porta in scena la storia di Ebenezer Scrooge, l’archetipo dell’avaro che ha sacrificato la sua vita per la carriera e l’accumulo di ricchezze. La vigilia di Natale, l'incontro con il fantasma del suo defunto socio d'affari, Marley, segnerà una svolta decisiva per il personaggio. Marley lo avverte: "Se non cambi, rimarrai incatenato alla tua avidità, morendo solo e odiato da tutti". Con l’arrivo della mezzanotte, si fa strada la possibilità di una seconda chance.

Maschere - Lo spettacolo, che ha già incantato spettatori di tutte le età, si distingue per l’uso di maschere, danza e acrobazie. Il teatro di PerpetuoMobileTeatro unisce le tecniche tradizionali del teatro di maschere con la sperimentazione del teatro fisico contemporaneo, offrendo un'esperienza sensoriale intensa. La compagnia, fondata in Svizzera a Locarno e diretta dall'attore e regista Marco Cupellari, è composta anche da Brita Kleindienst, attrice e regista, nonché mascheraia, e Dario Miranda, musicista eclettico, compositore per il teatro e il cinema. La loro ricerca artistica mira a creare una fusione tra la tradizione e la sperimentazione, rendendo ogni performance un'esperienza innovativa.

Cast - Il cast dello spettacolo include gli interpreti Brita Kleindienst, Marco Cupellari e David Labanca, con le maschere realizzate da Sara Bocchini e Brita Kleindienst. Le musiche originali sono di Dario Miranda, mentre il disegno luci è curato da Raphael Vuilleumier e l’adattamento scenografico è a cura di Dino Serra. Lo spettacolo ha una durata di 65 minuti e l’ingresso è a pagamento, con il prezzo intero di 10 euro e il ridotto di 7 euro, più diritti di prevendita.