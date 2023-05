La Spezia, Regione Liguria stanzia i fondi per ampliamento e restyling dello stadio 'Picco'

I fondi per l'ampliamento e il restyling dello stadio di calcio 'Picco' alla Spezia, per la riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo e il miglioramento della rete fognaria a Imperia, per la ristrutturazione dei teatri Sant'Agostino e Ivo Chiesa a Genova, per la riqualificazione del mercato dei fiori di Sanremo e per il Polo informatico strategico della Regione Liguria.

Sono solo alcune delle opere previste dalla ripartizione delle risorse del Fondo strategico regionale 2023-2025 approvata dal Consiglio regionale della Liguria con 17 voti a favore (centrodestra) e 8 contrari (centrosinistra e M5S). Il fondo è un supporto finanziario per sostenere gli investimenti infrastrutturali pubblici realizzati sul territorio regionale dalle pubbliche amministrazioni. La società 'Rivieracqua' si aggiudica fondi per il miglioramento della rete fognaria di Imperia, il Comune di Diano Marina si aggiudica fondi per i lavori complementari alla ciclovia tirrenica, il Comune di Carcare si aggiudica fondi per il completamento del progetto di un ponte ciclopedonale sul fiume Bormida. Il Comune della Spezia si aggiudica i fondi per l'ampliamento e il restyling dello stadio Picco.

Alla Fondazione Carlo Felice di Genova vanno fondi per implementare la produzione del teatro stesso e del Teatro della Gioventù; al Comune di Imperia vanno fondi per completamento e riqualificazione del Teatro Cavour; al Comune della Spezia sono attribuiti fondi per il recupero del Teatro Civico; il Comune di Finale Ligure si aggiudica fondi per il completamento del recupero del Teatro Sivori. Al Comune di Cicagna sono attribuiti fondi per il recupero del campo sportivo Piombo, al Comune di Rapallo vanno fondi per il centro natatorio in località Poggiolini. L'Ente Parco regionale delle Alpi Liguri ha ottenuto fondi per il ripristino del 'Sentiero degli alpini'