La Spezia: Provincia risana debito pubblico per 16 milioni

La Corte dei Conti, tramite la sua sezione regionale di controllo per la Liguria, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario della provincia della Spezia, che ha consentito di colmare un disavanzo di quasi 16 milioni di euro. Il presidente dell'ente, Pierluigi Peracchini, ha definito questo traguardo come "storico", dichiarando che "oggi inizia una nuova fase, dopo quattro anni di impegno per risanare i conti".

La sentenza della Corte ha confermato che l'obiettivo del piano era ripristinare l'equilibrio di bilancio, anche grazie alla cessione di beni mobili e immobili, sebbene solo in parte si siano concretizzati questi trasferimenti. Tuttavia, sono stati raggiunti gli altri obiettivi di risanamento.

"Adesso è ufficiale e possiamo dire con certezza che i conti della provincia della Spezia sono stati riabilitati", ha sottolineato Peracchini, aggiungendo che il risultato premia il lavoro svolto e apre nuove prospettive per le comunità locali. "Abbiamo sempre considerato questo come l'obiettivo principale del nostro mandato", ha proseguito, ricordando come l'ente fosse stato gravemente danneggiato dalla riforma del 2014 e dalle gestioni precedenti.

"Gli interventi realizzati in questi anni - conclude - hanno permesso, tra l'altro, di mettere in sicurezza le scuole superiori spezzine contro i rischi sismici e di intervenire sui ponti delle strade provinciali. Inoltre, grazie a una programmazione innovativa, stiamo lavorando su progetti strategici come il futuro ponte sul Magra, che migliorerà la viabilità provinciale".

