La Spezia, Peracchini fissa la data: "Entro l'11 luglio pronta la nuova giunta"

di Giorgia Fabiocchi

Pierluigi Peracchini, sindaco rieletto a La Spezia, annuncia a Telenord che a breve sarà pronta la formazione della nuova giunta: "Prima dell'11 luglio avremo sicuramente la squadra al completo, sarà in continuità con il passato, per portare avanti il lavoro fatto in questi anni".

E tra i progetti che Peracchini conta di realizzare vi è certamente il nuovo Waterfront: "Calata Paita ritorna alla città dopo 131 anni, a partire dal settembre 2023, sono quattro le manifestazioni d'interesse, vedremo quale verrà scelta". Entro ottobre, inoltre, dovranno concretizzarsi le proposte progettuali che, spiega il sindaco spezzino, "dovremo scegliere quali attuare".