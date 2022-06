La Spezia, Peracchini verso il bis: è al 53%, Sommovigo staccata di 16 punti

di Edoardo Cozza

Il sindaco uscente, ricandidato col centrodestra, a un terzo dello scrutinio è in netto vantaggio sulla sfidante di centrosinistra Sommovigo

Alla Spezia, come a Genova, si va verso la riconferma del sindaco uscente: Pierluigi Peracchini, ricandidato con la coalizione del centrodestra, è accreditato del 53 per cento dopo oltre un terzo delle sezioni scrutinate. Il primo cittadino uscente vede consolidare il suo risultato, con la più accreditata degli sfidanti, Piera Sommovigo (Centrosinistra) ferma al 37,7 per cento.

Molto lontani tutti gli altri candidati, che non sfondano, ad ora, il 2 per cento delle preferenze.