La Spezia, oltre 14 mila i visitatori all'Open Day delle ferrovie a Migliarina

Grande successo per la due giorni di Open Day al Deposito Officina Rotabili Storici di La Spezia Migliarina, evento organizzato dalla Fondazione FS. I visitatori registrati sono stati poco più di 14mila.

Di questi, 2.665 hanno utilizzato i servizi in treno storico organizzati sempre dalla Fondazione FS per raggiungere l'antico deposito locomotive dalla stazione della Spezia e, nella giornata di sabato, da Milano a bordo del 'Rapido Tigullio' che ha inaugurato il ritorno in servizio commerciale delle restaurate vetture Gran Comfort.

'Star' della giornata le storiche officine dove oggi viene effettuata la manutenzione delle imponenti locomotive elettriche della Fondazione FS, dalle locomotive d'anteguerra E626, E428 ed E636, fino ai più recenti E444 "Tartaruga" ed E656 "Caimano", icone della storia ferroviaria della seconda metà del '900. Alla cerimonia di apertura, sono intervenuti, tra gli altri il sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli, la presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il presidente di Enit Giorgio Palmucci e numerosi parlamentari accolti dal direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa.

Particolarmente apprezzato dai visitatori lo show della locomotiva a vapore 625.017 sul 'triangolo di giratura, del Deposito, il circuito del "vapore vivo" allestito dal Gruppo 835 con protagoniste numerose locomotive in scala realmente funzionanti a vapore. "Un record di visitatori - ha detto Cantamessa - che testimonia il sempre crescente interesse verso il turismo ferroviario, i treni storici e le tratte ferrate della Fondazione FS".

Il prossimo appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 aprile, al Deposito Locomotive di Pistoia.